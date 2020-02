Gorela podrast in gozd

3.2.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 17.51 sta ob Poganški ulici v Novem mestu gorela podrast in gozd. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli tristo kvadratnih metrov.

Pomoč ostarelemu

Sinoči ob 20.28 je v Šegovi ulici v Novem mestu starejša onemogla oseba v stanovanju padla in klicala na pomoč. Na kraj so bili napoteni gasilci GRC Novo mesto, vendar so sosedje že pred njihovim prihodom uspeli vstopiti in pomagali onemoglemu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu Jurk-Majerle.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, Izvod Boldraž.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUHNA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. KAL na izvodu VELIKI KAL PROTI SO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.