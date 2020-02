FOTO: Živo pričakali domači, sosedje in prijatelji

3.2.2020 | 08:30

Živa Falkner, obkrožena z domačimi, prijatelji in sosedi. (Foto: M. Ž.)

Irena Yebuah Tiran je Živi spekla njeno najljubšo Pavlovo torto.

Otočec - Domači, sosedje in prijatelji so včeraj popoldne pričakali Živo Falkner, ki je že na svojem prvem nastopu na turnirjih velike četverice, odprtem prvenstvu Avstralije, dosegla izjemen uspeh. 17-letnica, članica Teniškega kluba Krka Otočec, se je z odlično igro v kategoriji dvojic med mladinkami skupaj z Britanko Matildo Mutavdžić uvrstila v veliki finale, kjer pa sta morali priznati premoč Filipinki Alexandri Eala in Indonezijki Priski Madelyn Nugroho.

Živa je nastopila tudi med posameznicami, a je žal izpadla v prvem krogu, potem ko je zaradi neznosnih krčev dvoboj predala Južnokorejki Dayeon Beck. Po finalnem dvoboju dvojic je, kot je poročal Siol.net, povedala: »Danes je bil zame poseben dan. To je bil moj prvi nastop na turnirjih grand slam in že takoj se mi je uspelo uvrstiti v finale v konkurenci dvojic. Cel turnir je bil nekakšen 'vau efekt'. Uživala sem od prvega dne naprej. No, malce sem bila razočarana po porazu v prvem krogu med posameznicami. Dvoboj sem morala zaradi krčev, ki so bili posledica hude vročine, predati. Telo ni zdržalo takšne vročine. Nato pa sem se osredotočila na igro dvojic in na koncu je vse res dobro izpadlo.«

Presenečenje, ki so jo zanjo in tudi za njenega očeta Boštjana, ki jo je spremljal v deželi tam spodaj, pripravili pred domačo hišo, je bilo popolno. »Tega res nisem pričakovala. Hvala vam vsem!« je po 22-ih urah letenja utrujena, a vidno zadovoljna in s širokim nasmehom na obrazu dejala vsem zbranim. Čestitke so se seveda vrstile iz vseh strani in trdno verjamemo, da ne zadnjič, ko se bo tudi v prihodnosti vračala s podobnih velikih tekmovanj.

M. Ž.

Galerija