Borut Pahor: tudi ta orkester oblikuje podobo slovenstva

Dobova - Gasilski pihalni orkester Loče je z včerajšnjo slovesnostjo začel praznovanje stoletnice ustanovitve. »Ugled, ki smo ga v stoletnem aktivnem delovanju zgradili, je neprecenljiv. O tem pričajo številna priznanja in odličja s strani strokovne javnosti in občinstva iz domovine in tujine,« je dejal predsednik orkestra Ivan Kovačič. Kot je dejal slavnostni govornik predsednik Borut Pahor, je glasbena kultura poleg pisane besede pomembna za slovensko narodno identiteto. Igranje v orkestru pomeni osebno zadovoljstvo, a je hkrati pomembno tudi za krepitev dobre narodne samopodobe. Pahor je Gasilskemu pihalnemu orkestru Loče ob stoletnici njegovega delovanja podelil priznanje predsednika države.

Na prireditvi, ki jo je vodila Vesna Kržan, so predvajali igrano-dokumentarni film o začetkih in delovanju orkestra vse do danes.

Zbrane je nagovorila tudi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, ki je pri tem poudarila, da je Gasilski pihalni orkester eden izmed maloštevilnih orkestrov v Sloveniji, ki so vpisani v register nesnovne kulturne dediščine. Ta orkester so na ta prestižni seznam vpisali s strokovno pomočjo Posavskega muzeja Brežice in v njem še zlasti etnologinje dr. Ivanke Počkar, ki ji je zato včeraj orkester podelil zahvalo.

Orkester je na včerajšnji slovesnosti nastopil s sedanjo dirigentko Anito Kiralj ter s tistimi, ki so ga umetniško vodili v preteklosti: Danielom Ivšo, Miranom Petelincem in Bratislavom Roguljićem – Bucom.

Včerajšnji začetek praznovanja stoletnice so počastili tudi s torto – velikanko, ki jo je pripravil Janez Duhanič, ki v orkestru igra klarinet.

Slovesnosti so se udeležili med drugimi tudi brežiški župan Ivan Molan, nekdanji dirigent Gasilskega pihalnega orkestra Loče Jože Rus, predsednik Zveze slovenskih godb Boris Selko in predstavniki Pihalnega orkestra Rozga iz vasi Rozga v občini Dubravica na Hrvaškem, s katerim sodeluje ločki orkester in predstavniki.

Stoletnico so zaznamovali tudi z izdajo poštne znamke, ki so pripravili s sodelovanjem Društva zbirateljev Verigar Brežice.

Letos bo orkester v okviru stoletnice pripravil še več drugih dogodkov. Tako bodo predvidoma aprila predstavili knjigo, 20. junija bo osrednji dogodek, kjer bo nastopilo predvidoma deset orkestrov iz petih držav, predstavile se bodo tudi mažoretke.

