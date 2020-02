Svojevrstna pevska pripoved

3.2.2020 | 12:15

Mešani pevski zbor DU Šentrupert je s koncertom tudi letos navdušil obiskovalce.

Slavnostni govorec je bil prof. Jože Zupan

Šentrupert - V Šentrupertu že deset let kulturni utrip kraja bogati tudi mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert. Poleg različnih nastopov je zbor postal prepoznaven po tradicionalnem koncertu, ki ga pripravljajo ob slovenskem kulturnem prazniku, koncert pa zaznamuje svojevrsten preplet pesmi in besede, ki ga vsako leto z drugo rdečo nitjo poveže zborovodja in scenaristka Duška Lah Peček. Letošnji, ki je potekal včeraj, je imel naslov Prešeren, ljubezen in kruh.

Zakaj takšen naslov? Kot pravi Lah Pečkova, nekateri Prešerna predstavljajo kot strašnega pivca in da je bila pijača poglavitni razlog njegovih zdravstvenih težav. »A ko sem brskala po materialu, sem ugotovila, da temu ni ravno tako. Mnogi ne vedo, da je bil že od malih nog izredno bolan,« pravi. Naš največji pesnik je zelo rad imel svojo mamo, še dodaja. »Zakaj je v naslovu tudi kruh, pa izhaja iz zgodbe, ki pravi, da ko je prišel z Dunaja, je mamo našel na njivi, kjer je delala. Vzel je srp, da bi pomagal, a ko je zamahnil drugič, si je skoraj odrezal prst. Zgodbo pšenice sem povezala z izdelki, ki nato nastanejo. Poiskala sem pesmi, ki se na to nanašajo.«

Podobno kot minula leta so začetek koncerta posvetili spominu na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, o katerem je nekaj besed spregovoril slavnostni govornik prof. Jože Zupan. Iz grl pevk in pevcev je nato zadonela ljudska pesem, kot gostje pa so nastopile članice ženskega pevskega zbora Zimzelen, ki ga vodi Stane Peček.

V desetletju svojega delovanja je mešani pevski zbor DU Šentrupert, ki šteje 16 članov, ustvaril neizbrisen pečat kulturnega dogajanja v kraju. Ob tej priložnosti je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podelil eno bronasto, dvanajst srebrnih in tri zlate Gallusove značke.

Besedilo in fotografije: R. N.

