Nesrečno leto 2020 ali kam je šla polovica praznikov?

3.2.2020 | 14:35

Kar šest od 13 prazničnih in dela prostih dni bo letos v soboto ali nedeljo. Prvi je že pred nami. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Pred nami je Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, ki pa ga mnogi letos ne bodo niti zaznali, saj bo letošnji 8. februar v soboto, ko večini že tako ni treba v službo, mladini pa ne v šolo.

A glej ga zlomka, na tak način bomo v letu 2020 prikrajšani še velikokrat. Praznik dela, 1. maj, bo v petek, tako da bo praznični 2. maj za marsikoga le navadna sobota. Enako bo tudi na Marijino vnebovzetje, saj bo letošnji 15. avgust v soboto. Čisto nobenega olajšanja ne bosta prinesla dan reformacije in dan spomina na mrtve, saj bosta 31. oktober in 1. november v soboto in nedeljo. Nekoliko manj vesel kot običajno bo tudi december - dan samostojnosti in enotnosti, 26. december, bomo namreč praznovali v soboto.

Od 13 dela prostih dni, kolikor jih imamo v Sloveniji, jih bo tako letos kar 6 v soboto ali nedeljo. Še huje bo v letu 2021, ko bo med vikendom kar sedem prazničnih in dela prostih dni.

Bolj slaba tolažba, pa vendarle, je lahko podatek, da je bilo leto 2019 v tem smislu mnogo prijaznejše, saj je v vikend »padel« le 27. april, dan upora proti okupatorju, medtem ko je bilo leto 2018 leto popolnoma izkoriščenih praznikov – vseh 13 dela prostih dni se je zvrstilo med ponedeljkom in petkom.

B. B.