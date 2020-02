Opozorilna stavka Sindikata policistov Slovenije

3.2.2020 | 13:10

Obrežje

Sindikat policistov Slovenije je danes med 8. in 12. uro v notranjosti države ter na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje izvedel opozorilno stavko.

Predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjan Mlekuš je, kot poroča STA, ob današnji opozorilni stavki pojasnil, da z njo opozarjajo odhajajočo vlado, naj izpolni predlanske zaveze, in prihodnjo vlado, da so razmere v policiji kritične. Če se vlada ne bo odzvala, Mlekuš pričakuje kadrovski kolaps policije.

Kot je dejal predsednik SPS Mlekuš v današnji izjavi za javnost na mejnem prehodu Obrežje, je policija v notranjosti države prisotna predvsem na kritičnih cestnih odsekih in na območjih z najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva, v okolici otroških vrtcev, osnovnih šol, domov starostnikov in podobno.

Policisti na terenu ljudem ponujajo pomoč, hkrati pa jim dajejo občutek varnosti. Na mejnih prehodih pa temeljite pregledujejo osebna in tovarna vozila oziroma se pri tem trdno držijo schengenskih navodil.

S svojim delom tudi sporočajo, da so policisti za zdaj še prisotni na terenu, "zaradi neodgovorne politike do policije pa jih morda v kratkem ne bo več", je dodal Mlekuš.

Odgovornim in prihodnji vladi želijo sporočiti, da bo namreč ob takem kadrovskem trendu v prihodnjih letih prišlo do kadrovskega kolapsa policije, kar se bo odražalo pri zagotavljanju varnosti državljanov, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Med neizpolnjenimi vladnimi zavezami je Mlekuš navedel upoštevanje strokovne analize glede delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, odprto je vprašanje povečanega obsega dela in karierni sistem, "kot ena ključnih in temeljnih vladnih zavez".

Zanikal je trditve ministrstva za notranje zadeve, da je večina stavkovnih zahtev iz sporazuma realiziranih, o nekaterih pa da še tečejo pogajanja.

Drugi od dveh reprezentativnih sindikatov v policiji, Policijski sindikat Slovenije, se današnji stavki ni pridružil, česar Mlekuš danes ni želel komentirati.

Sicer pa SPS ne namerava nadaljevati stavkovnih dejavnosti in bo počakal na sestavo nove vlade. Po pogajanjih s to bodo tudi ocenili, ali so stavkovne dejavnosti ali njihovo stopnjevanje še potrebni, še poroča STA.

R. Ž., STA, foto: Goran Rovan

