Internet za vse

3.2.2020 | 15:20

Foto: arhiv Občine Semič

Semič - Občina Semič je na podlagi uspešno pridobljenega projekta WiFi4EU decembra lani vzpostavila brezžično omrežje, ki občanom in obiskovalcem omogoča brezplačen internet na javnih mestih. Možnost brezplačnega visokohitrostnega širokopasovnega internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU lahko koristijo vsi, za registracijo na omrežje pa geslo ni potrebno.

Kot so sporočili z občine, je Občina Semič projekt uspela realizirati kot ena prvih slovenskih občin. Po Semiču so vzpostavili skupno 12 točk, ki pokrivajo območja: Kulturni center Semič z okolico, trško jedro (občina, muzejska hiša, župnišče), Zdravstveno postajo Semič, zelenico in parkirišče pri Gasilskem domu Semič in okolico osnovne šole in avtobusne postaje. Namen vzpostavitve takšnega omrežja je, kot so se še sporočili, vključenost v internet tudi tistih, ki sicer morda težje dostopajo do spleta. Omrežje je aktivno in ima na vseh lokacijah oznako WiFi4EU.

M. L.-S.