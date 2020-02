Po trčenju v bolnišnico, pozor, pihalo bo

3.2.2020 | 18:20

Ob 10.29 sta v Lamutovi ulici v Brežicah trčili osebno in kombinirano vozilo. V nesreči se je ena oseba poškodovala, reševalci NMP Brežice so jo prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, počistili razlite motorne tekočine in odstranili vozili s cestišča.

Ob 12.30 so na Cesti prvih borcev v Brestanici, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu obolele osebe.

Ob 16.04 so v naselju Knežina, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj s pomočjo lestve vstopili skozi okno v stanovanjsko hišo in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj do preminule osebe.

Ob 16.35 je pri Poganški ulici v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Opozorilo agencije za okolje

Po podatkih urada za meteorologijo agencije okolje bo v torek zjutraj in zgodaj dopoldne ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Štajerskem pihal močan jugozahodnik, ki bo v sunkih presegel hitrost 70 kilometrov na uro.

B. B.