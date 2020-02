Jasna je letos pomagala Kresnicam

3.2.2020 | 18:35

Foto: B. Grabrijan

Črnomelj - Črnomaljski ZIK je v tukajšnjem kulturnem domu pripravili tradicionalna dobrodelna prireditev Jasna, ki jo že 13 let organizira kot v spomin na prezgodaj preminulo sodelavko Jasno Šeruga Murn.

Tokrat so celoten izkupiček prireditve, ki je znašal 1.200 evrov, namenili Kresnicam – pevkam KUD Božo Račič Adlešiči, ki negujejo tradicijo petja starih adlešiških in uskoških pesmi. Pojejo vse pesmi, ki jih je uspelo s snemanjem na voščene valje ohraniti dr. Juri Adlešiču, ki je tako v dveh snemalnih večerih leta 1914 v Adlešičih in na Preloki posnel 32 valjev. Takrat je bila to revolucionarna pridobitev za slovensko kulturno srenjo. Žal so zaradi 1. svetovne vojne, ki je izbruhnila kmalu po snemanju, načrti o nadaljnjem delu padli v vodo, fonograf in valji so se za dolga leta izgubili, ko pa so jih ponovno našli, so si Kresnice za svoje poslanstvo zadale ohranjanje teh že pozabljenih pesmi. Umetnica Zvezdana Novaković je letos uglasbila še nekatere »starinske popevke«, ki niso bile posnete in zanje ni bilo notnega zapisa, v Šašljevih Bisernicah iz belokranjskega zaklada pa so se ohranila besedila. Konec leta so tako bogati zbirki pesmi dodale tudi te ponovno uglasbene starinske popevke.

Povezovalna nit prireditve je bila preplet ljudskega in modernega. Nastopile so domače skupine, ki so vsaka na svoj način približale svojo interpretacijo etno različice. Po obredni pesmi Bog daj, bog daj, dober večer, s katero so se Kresnice sprehodile po dvorani in prisrčnem nastopu Kresničk - otroške folklorne skupine OŠ Adlešiči, so nastopili: Janez Doltar s tamburaši, Kafergeist, Martina in Marko, Kofeini, Bocorollx, Simona Vranešič – Maccy, Vokalna skupina Duma, Samorog in Adlešički tamburaši. Večer pa je popestrila Orientalna plesna skupina Arabeska, ki je prav tako prvič plesala orientalske plese na belokranjsko tradicionalno glasbo.

Prireditev je zanimivo povezoval »tradicionalno-moderen« par Daša Schweiger in Tadej Fink. Zbrana sredstva bodo Kresnice namenile snemanju in izdaji zgoščenke.

B. Grabrijan

Galerija