Anja Hlača Ferjančič o sebi in novinarstvu

4.2.2020 | 09:40

Anja Hlača Ferjančič rada prelista Dolenjski list, saj jo zanima dogajanje v svojem rodnem kraju. (Foto: L. M.)

Anja kot poročevalka z zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu. (Foto: osebni arhiv)

Radijka v studiu Vala 202. (Foto: Stane Jeršič)

Novo mesto - Z Anjo Hlača Ferjančič mnogi preživijo veliko časa. Kako tudi ne, ko pa gre za priljubljeno radijsko voditeljico, novinarko, urednico, katere prijeten glas in simpatičen smeh mnogi poznajo z Vala 202, kjer je zaposlena že vrsto let. Novomeščanka, po izobrazbi univ. dipl. politologinja, uživa v svojem poklicu, a počne še mnogo zanimivih stvari: je voditeljica prireditev, delavnic javnega nastopanja, retorike in odnosov z mediji, navdušena športnica in svetovna popotnica.

Z Anjo Hlača Ferjančič, ki je svojo radijsko pot začela na novomeškem radiu Krka, smo ob enem od obiskov rodne Dolenjske, ki ji je seveda še vedno ljuba, spregovorili o njenem delu, pestrem delovniku, kako se pripravlja na oddaje, kako sprejema kritike, ali jo mika še kak drug medij razen radija, pa tudi o pogledu na novinarstvo in njegovo prihodnost, na t.i. sovražni govor ter na javno nastopanje. Že dlje časa namreč vodi delavnice in intenzivne treninge s področij javnega nastopanja, retorike, odnosov z mediji, saj želi pomagati ljudem, ki so strokovnjaki na nekem področju, pa svojih znanj ne znajo prenesti do občinstva zanimivo in razumljivo.

In kako pogosto najde čas za Dolenjsko, od koder prihaja in kjer ima družino? Spremlja dogajanje v svojem rodnem kraju, morda tudi s pomočjo Dolenjskega lista?

"Gotovo premalokrat pridem v svoje rodno Novo mesto, čeprav se trudim, a vsaj enkrat na mesec mi uspe obiskati starše, brata in sestro. Spremljam, kaj se dogaja na Dolenjskem, doma prelistam tudi vaš časopis. Zdi se mi, da se Novo mesto razvija in veliko mojih prijateljev je tu dobilo dobre službe, si uredilo dom in so zadovoljni. Kvaliteta življenja je tu velika, dosti je kolesarskih poti, spet je mogoče kopanje v reki Krki… Sama zdaj sicer delam in živim v Ljubljani, kjer mi je fajn, a morda bi nekoč lahko spet na Dolenjskem," pravi naša sogovornica.

Več o razmišljanjih Anje Hlače Ferjančič si lahko preberete v intervjuju z njo v prilogi Živa, v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj