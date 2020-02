Sedma postavitev stalne razstave Gorjupove zbirke iz Galerije Božidar Jakac

4.2.2020 | 11:50

Z razstave leta 1982 (Foto: arhiv Galerije Božidar Jakac)

Kostanjevica na Krki - V kostanjeviški osnovni šoli Jožeta Gorjupa bodo v petek ob 18. uri odprli Sedmo postavitev stalne razstave Gorjupove zbirke iz Galerije Božidar Jakac. Otvoritev razstave bo del osrednje prireditve občine Kostanjevica na Krki ob kulturnem prazniku, slavnostni govornik pa bo Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac in kustos nove postavitve razstave v kostanjeviški osnovi šoli.

Začetki Gorjupove galerije segajo v leto 1955, ko je prosvetni in kulturni delavec Lado Smrekar začel z načrtnim zbiranjem umetnin za šolske prostore. Organizacijski mejnik za zbirko je pomenilo leto 1974, ko je zbrani fond umetnin ob ustanovitvi Galerije Božidar Jakac dobil status ene od galerijskih zbirk – Zbirke Gorupove galerije in s tem tudi status kulturne dediščine. Kot pravijo v Galeriji Božidar Jakac, zbirka danes šteje preko 2000 del okoli 360 različnih avtorjev in tvori celoto, katere deli so pogosto prisotni na mnogih tematskih ali retrospektivnih razstavah, obenem pa služi kot neusahljiv vir vsem novim postavitvam v prostorih kostanjeviške osnovne šole; tako tisti leta 1982, ki jo je postavil Andrej Smrekar in velja za eno najbolj prefinjenih, kot tudi postavitvi leta 1997, ki jo je pripravila Katja Ceglar.

»Predzadnja postavitev iz leta 2015 je bila ob nedavni prenovi prostorov šole začasno zaprta, dela pa so bila hranjena v depoju galerije. Avtor zadnjih dveh postavitev je kustos in direktor galerije Goran Milovanović, ki je ob izboru sodobnih avtorjev v zbirki želel poudariti nekaj historičnih nizov in konstitutivne elemente zbirke. Razstavljena dela popeljejo učence po različnih motivikah, tehnikah, medijih in slogih, jim približajo pomembne osebnosti lokalne in širše slovenske kulturne zgodovine, pokažejo pa jim tudi, kako najprimerneje razstaviti umetnino, če želimo poskrbeti, da jo bodo lahko občudovale tudi naslednje generacije,« so zapisali v napovedi razstave v Galeriji Božidar Jakac, v kateri z odprtjem razstave v kostanjeviški šoli tudi začenjajo novo razstavno leto.

M. L.-S.