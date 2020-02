S pobočja drevo v avto - trije ranjeni

4.2.2020 | 07:00

Včeraj ob 16.12 uri je v bližini naselja Gorenje Dole, občina Krško, v kombinirano vozilo iz pobočja priletelo drevo. Pri tem so se poškodovale tri osebe. Reševalci NMP Krško so poškodovane oskrbeli in enega prepeljali v SB Novo mesto, dva pa v SB Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, odklopili akomulator na vozilu, posuli iztekle motorne tekočine, nudi pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih, zavarovali ostala drevesa na pobočju, osvetlili kraj dogodka, očistili cestišče in nudili pomoč avtovleki pri nalaganju vozila. Cesta je zaprta za ves promet.

Težave z vodo ...

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Poštene vasi in Vinjega Vrha, da bo danes med 8. in 13. uro motena dobava vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodu. Uporabnike iz Bojsnega obveščajo, da bo danes med 8:00 in 14:30 uro motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. Uporabnike iz centra Kapel pa obveščajo, da bo do predvidoma petka, 7.2.2020, med 7.30 in 14. uro občasno motena dobava vode zaradi vzdrževalnih del na glavnem vodovodu.

... in elektriko

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanmi iz TP KRVAVČJI VRH, izvod Požek.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP Soteska;

- 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:50 in 11:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Poštaje OC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8.30 in 11.30 uro na območju TP Leskovec Kerin in med 11. in 12. uro na območju TP Površje izvod Površje-Dolenja vas.

M. K.