Smer šolanja je pomembna, a za življenje je ključno vseživljenjsko učenje

4.2.2020 | 10:30

Trebnje - Svet se zavoljo tehnološkega razvoja danes spreminja tako hitro, da je tako rekoč nemogoče napovedovati, kateri poklici bodo v ospredju čez nekaj let, kaj šele za daljše obdobje. Vemo le, da mnogo poklicev prihodnost danes sploh še ne poznamo, številni obstoječi pa se občutno spreminjajo. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v zadnjih letih veliko vlagal v razvoj kompetenc zaposlenih in kot pravijo je le vseživljenjsko učenje tisto zagotovilo, ki bo podjetjem in zaposlenim pomagalo ohranjati zaposlitev in tehnološki razvoj podjetij.

Po napovedih Svetovnega gospodarskega foruma bo v prihodnjih treh letih kar 54 odstotkov podjetij od svojih zaposlenih zahtevalo občutno izboljšanje in nadgradnjo veščin. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da se bomo morali učiti in prilagajati tehnološkim spremembam celo življenje, zato zgolj diploma ne bo več merilo zaposlovanja ali ohranjanja zaposlitve. Imamo pa srečo, da nam je znanje danes dosegljivo bolj kot kdajkoli, tudi v našem lokalnem okolju. V CIK Trebnje z aktualnimi izobraževalnimi programi tako podjetjem kot posameznikom omogočamo razvoj kompetenc, s katerimi lahko sledijo spremembam v svetu in ohranjajo konkurenčnost na trgu.

Vendar pa nam učenje ne pride prav le za kariero, temveč pozitivno vpliva tudi na zadovoljstvo, odprtost in aktivno državljanstvo. Raziskave kažejo, da vseživljenjsko učenje izboljša posameznikove spominske funkcije, reševanje problemov in inovativno razmišljanje, poleg tega pa novejše raziskave nevroznanosti ugotavljajo, da se ljudje, ki se nenehno izobražujejo, bolje prilagajajo in dosegajo uspehe kljub izzivom, kot so stresne okoliščine ali upadanje sposobnosti. Vseživljenjsko učenje prav tako bistveno pripomore k sposobnosti kritičnega razmišljanja, ki je v današnji poplavi (lažnih) novic in izjemno hitrem spreminjanju sveta izjemno pomembno za razumevanje sveta okoli nas. Ravno zato je toliko bolj pomembno, da pri mladih čimprej zaznamo njihove talente in jim zagotovimo pogoje, da jih bodo lahko razvijali.

Informativni dan bo v CIK Trebnje potekal v četrtek, 13. februarja 2020, ko bomo podrobneje predstavili naše srednješolske programe: predšolska vzgoja, ekonomski tehnik, trgovec, administrator in program gastronomske in hotelske storitve. Vsi programi so tečajno zasnovani, kar udeležencem omogoča lažje usklajevanje študijskih in drugih obveznosti, prednost naših programov pa je tudi, da udeleženci pridobijo veliko praktičnega znanja, ki ga že tekom izobraževanja preizkusijo v praksi na konkretnih primerih.

