55 redovnic in redovnikov v novomeški škofiji

4.2.2020 | 13:00

V novomeški škofiji deluje 55 redovnikov in redovnic.

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan

P. Krizostom Komar pri deljenju sv. obhajila.

Novo mesto - Na dan pred svečnico, ko redovniki in redovnice obhajajo Dan posvečenega življenja, se je večina od njih - v novomeški škofiji jih deluje 55 - zbrala na srečanju pri sestrah Noterdamkah na Cankarjevi ulici v Novem mestu, kjer je skupnost dvanajstih sester.

Evharistijo je vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan ob somaševanju petih duhovnikov: treh frančiškanov, enem bratu tretje redniku in hišnem duhovniku. Škof se je vsem zahvalil za prisotnost in pričevanje. Izrazil je veselje, da je v novomeški škofiji veliko kontemplativcev: kartuzijani v Peterjah in karmeličanke v Mirni Peči. Oboji so poslali tudi pozdravne besede in izrazili svojo povezanost z vsemi.

Pri sv. maši, ki so se je udeležili tudi laiki in neredovniki, so sodelovali zbrani redovnice in redovniki: z uvodi, po pridigi so ob prižganih svečkah obnovili redovne zaobljube.

»Zanimive in poglobljene škofove misli so nas spodbudile, da vzamemo redovništvo v luči redovne karizme še bolj zares. Ne smemo tarnati nad zmanjšanjem naših vrst, ampak naj bo to kot zima, ko narava sicer spi, vendar deluje, tako tudi mi; premišljujemo, molimo in zaupajmo, da Gospod deluje in bo ob času dal novih poklicev ter tako obnovil naše vrste,« pravi p. Krizostom Komar iz Frančiškanskega samostana Novo mesto.

Po maši so zbrani še radi poklepetali, saj so sestre gostiteljice pripravile bogato pogostitev.

L. M., foto: Frančiškanski samostan Novo mesto

