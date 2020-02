Številne prireditve na Prešernov dan

4.2.2020 | 14:05

Mestni muzej Krško (Foto: Nina Sotelšek)

Krško - Letošnji kulturni praznik bodo na območju, ki ga pokriva Dolenjski list - na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in na Kočevsko–ribniškem – proslavili s številnimi prireditvami in drugimi dogodki, kakršen je tudi dan odprtih vrat. 8. februarja namreč številne kulturne ustanove odprejo svoja vrata in vabijo na brezplačne dogodke.

Tej vseslovenski akciji se že vrsto let pridružujejo tudi v muzejskih enotah Kulturnega doma Krško, Mestnem muzeju Krško, Galeriji Krško in Gradu Rajhenburg. Tudi za letos so pripravili pester program javnih vodstev za odrasle in delavnice za otroke, obiskovalci pa si lahko razstave ogledajo tudi samostojno vse od 10. do 16. ure. Sicer pa bodo javna oz. strokovna vodstva in sicer na gradu Rajhenburg po razstavi Slovenski izgnanci 1941-1945 od 11.00 do 12.30, v Mestnem muzeju Krško in Galeriji Krško pa od 15.00 do 16.00 ure po razstavah: Franjo in Iva Stiplovšek: razvoj muzealstva v Posavju, Nataša Skušek, Postelja in 80-ta so bila leta … v Krškem. V Gradu Rajhenburg bo od 11.00 do 12.00/12.30 tudi delavnica za otroke Mini kolaži, ki jo bo izvajala kustosinja pedagoginja Zinka Junkar.

Po razstavi na Gradu Rajhenburg bo zbrane vodila soavtorica razstave Irena Fürst, po razstavah, za katere bo zbor udeležencev vodstva v atriju Mestnega muzeja Krško, pa bodo vodile kustosinje dr. Helena Rožman, Nina Sotelšek in Anita Radkovič.

Vsi dogodki so za udeležence brezplačni.

M. L.-S.