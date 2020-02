Tri prometne nesreče; pijan in brez vozniškega dovoljenja...

4.2.2020 | 15:25

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so včeraj obravnavali tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in eno prometno nesrečo, kjer je bila ena oseba lahko telesno poškodovana. Na PMP Obrežju so policisti pri kontroli ugotovili, da oseba kaže očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je pokazal 0.77 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper osebo je bilo odrejeno pridržanje po 110/2 ZP, sledi obdolžilni predlog. V Črnomlju pa so osebi, zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, policisti zasegli osebno vozilo.

Zasegli drogo

Policisti so tudi posredovali pri kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju. Zasegli so manjše količine droge ter suhih delcev s sumom na marihuano.

Vlomil v stanovanjski hišo



S področja kriminalitete so obravnavali več kaznivih dejanj tatvine, grožnje, poškodovanje tuje stvari, povzročitev lahke telesne poškodbe ter kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja, pa tudi vlom v stanovanjsko hišo. V Trebnjem je namreč v dopoldanskem času neznani storilec vlomil v hišo skozi okno v pritličju. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Našli dva tujca

Na mejnem prehodu PMP Obrežje so policisti pri pregledu tovornih vozil našli dva tuja državljana, ki nista posedovala dokumentov. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Poskus samomora, smrt in ogenj

Policisti so tudi obravnavali poskus samomora ter nenadno smrt, v Šentjerneju pa so obravnavali kurjenje v naravnem okolju, kjer je pogorelo približno 300 m 2 podrasti.

