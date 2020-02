V naslednjih letih gradnja šole, vrtca, kanalizacije in brvi

Župan je na današnji novinarski konferenci skupaj s sodelavci z občinske uprave predstavil nekatere naložbe.

Župan Andrej Kavšek in direktorica občinske uprave Danijela Nedič Orešič

Črnomelj - Pred prihajajočim občinskim praznikom je črnomaljski župan Andrej Kavšek skupaj s sodelavci iz občinske uprave na današnji novinarski konferenci predstavil projekte, ki so že zaključeni, jih trenutno še izvajajo ali jih v prihodnje načrtujejo. Kot je poudaril, so glavne naložbe gradnja osnovne šole Loka in novega vrtca v Loki, dograditev Osnovne šole Dragatuš, izgradnja kanalizacije v Črnomlju in brvi na Majer.

Kot je pojasnil Vinko Kunič z občinske uprave, je na enajstih delih mesta Črnomelj še kakšnih 500 prebivalcev, ki niso priključeni na kanalizacijski sistem in čistilno napravo v Vojni vasi, ki je bila dograjena pred leti. Projekt je ocenjen na okoli tri milijone evrov, od tega predvidevajo, da bodo nekaj manj kot dva milijona dobili od države oz. Evrope. V sklopu projekta bodo na novo položili pet kilometrov kanalizacijskih cevi, zgradili kilometer tlačnih vodov in osem črpališč. Graditi naj bi začeli konec letošnjega leta, zaključek pa je predviden leta 2022. »Gre za gradnjo kanalizacijskega sistema v manjših ulicah. Mislim, da je naložbo realno izvesti v dveh letih,« je prepričan Kunič.

Kaj so župan in njegovi sodelavci z občinske uprave povedali o ostalih naložbah, pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

