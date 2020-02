Neurje delalo škodo v posavskem koncu

4.2.2020 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes se je v občini Sevnica zaradi močnega vetra podrlo več dreves, razkrilo je streho stanovanjskega objekta in podrlo nadstrešek ob stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Sevnica so prekrili razkrito streho, ter z gradbenim strojem premaknili nadstrešek in ga pritrdili. Dežurni delavci cestnega podjetja so odstranili podrta drevesa s cestišč.

Podrlo več dreves, drogov…

V občini Krško je zaradi močnega vetra podrlo več dreves, električnih in telefonskih drogov, ter razkrilo streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Senovo so s strešno kritino prekrili pet kvadratnih metrov strehe. Posredovali so tudi dežurni delavci cestnih podjetij in Elektro Celje, ki so odstranili podrta drevesa in drogove.

Motena oskrba z elektriko

V občini Brežice je zaradi močnega vetra podrlo več dreves in električnih drogov. Zaradi podrtih električnih drogov je bila motena oskrba z električno energijo. Posredovali so dežurni delavci cestnih podjetij in Elektro Celje, ki so odstranili podrta drevesa in drogove.

L. M.