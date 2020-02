Marija Vodnik 120-tič darovala kri

4.2.2020 | 19:30

Marija Vodnik iz Mirne Peči je ena izmed treh Slovenk, ki so kri darovale 120-krat ali več, kar je za ženske izredno veliko.

Jubilantka ob prejemu čestitk

Novo mesto - Danes je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Marija Vodnik iz Mirne Peči 120-ič darovala kri.

Marijo, ki ji nasmeh ne izgine z obraza, so h krvodajalstvu pri 18-ih letih nagovorile sodelavke v Labodu. Od takrat redno daruje kri, kar pove že samo število odvzemov. Že nekaj časa je v pokoju, zato ima zdaj več časa za sprehode s kužkom in delom na svojem vrtu. Glede na to, da ji zdravje dobro služi in ji samo včasih ponagajajo kolena, računa še mnogo krvodajalskih akcij.

»Marija je ena izmed treh Slovenk, ki so kri darovale 120-krat ali več, kar je za ženske izredno veliko, veseli nas, da sta dve iz našega konca,« sporoča Mateja Šlajkovec iz OZ RK Novo mesto.

Ob jubilejnem darovanju krvi so ji čestitale članica območnega odbora OZRKS Novo mesto Jelka Anžlin, predstavnica CTD Mojca Šimc, dr. med. in predsednica KORK Mirna Peč Slavi Derganc.

L. M., foto: M. Š.