Med mladimi genialci največ znanja o energetiki pokazali Posavci

5.2.2020 | 08:20

Zmagovalna ekipa se je veselila.

Krško - Včeraj je v Krškem potekal zaključni kviz tekmovanja Mladi genialci. V znanju iz energetike so se v živo, na odru kulturnega doma, pomerili dijaki štiriindvajsetih srednješolskih programov iz vse Slovenije. V napetem kvizu so največ znanja pokazali dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Krško, program elektrotehnik iz Šolskega centra Krško-Sevnica.

Ekipe treh dijakov so s svojim znanjem navdušile navijače. Po napetih uvodnih tekmovalnih krogih je v finalu zmago slavila ekipa elektrotehnikov Srednje poklicne in strokovne šole Krško iz Šolskega centra Krško-Sevnica, ki so jo zastopali dijaki Tino Bajc, Andrej Kvartuh in Andraž Brečko pod mentorstvom Roberta Rožmana. Drugo mesto so zasedli dijaki Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana Matej Hrovat, Tadej Mavsar in Aleksej Uroš Kramar pod mentorstvom Janeza Trčka, tretje mesto pa dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor, Srednje strojne šole Simon Lončarič, Matic Zadravec in Jernej Kojzek pod mentorstvom Irene Weissensteiner.

Martin Novšak

Zbrane tekmovalce je pozdravil generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak, ki je dijake pohvalil za sodelovanje in jih spodbudil: »Skupna naloga vseh podjetij v Skupini GEN je zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba uporabnikov električne energije: gospodinjstev, gospodarstva ter javnih ustanov in organizacij. Slovenija je danes prepoznana kot država z urejeno oskrbo z električno energijo. Da bi tako tudi ostalo in da bomo v Sloveniji znali sprejemati in uresničevati prave odločitve, sta ključnega pomena znanje in razumevanje našega delovanja ter energetskih izzivov prihodnosti. Kos jim bomo le z inovativnimi, iznajdljivimi, motiviranimi in seveda ustrezno izobraženimi mladimi ljudmi.«

Stane Rožman

Tudi predsednik uprave NEK Stane Rožman je vsem čestital za sodelovanje v projektu, ki krepi razumevanje energije in njene vrednosti za družbo in posameznika. Mladim je čestital za pripravljenost za sodelovanje na tem, sedaj že tradicionalnem tekmovanju, s čimer so sočasno prikazali tudi vrednote, ki so pomembne za življenjsko pot: odločnost, želja po sodelovanju in delo v timu. “To so vrednote, ki zagotavljajo uspeh,” je letošnjim srednješolskim genialcem še dejal predsednik uprave NEK in dodal: “Veseli bomo, če vas pot življenja zanese na področje energetike.”

Tekmovanje že osmo leto zapored

Skupina GEN z družbama GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško že osmo leto zapored organizira tekmovanje o energetiki Mladi genialci. Doslej so se v znanju štirikrat pomerili učenci osmih in devetih razredov posavskih osnovnih šol, letos pa so četrtič tekmovali tudi dijaki slovenskih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij.

K sodelovanju se je prijavilo več kot dvesto dijakov iz 24 od skupno 48 tehniških srednješolskih programov iz celotne Slovenije (dijaki in mentorji iz Celja, Kranja, Krškega, Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja, Idrije, Raven na Koroškem, Škofje Loke, Trbovelj in Velenja).

Gradivo za tekmovanje Mladi genialci je pripravila strokovna komisija, ki jo sestavljajo po en predstavnik iz GEN energije, Nuklearne elektrarne Krško, Izobraževalnega centra o jedrski energiji Milana Čopiča (ICJT) in Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Tudi letos so organizatorji izpeljali sklop priprav, med katerimi so mentorji in dijaki obiskali Svet energije v Krškem in si poleg ogleda interaktivne razstave o energiji in energetiki znanje nabirali tudi na praktičnih delavnicah. Po pripravah so na posameznih šolah potekala šolska tekmovanja, na katerih so oblikovali ekipe treh najuspešnejših dijakov, ki so se na današnjem kvizu potegovali za najvišja mesta. Mlade energetike je na zaključnem kvizu spodbudila obetavna slovenka glasbenica Gaja Prestor.

Zanimanje šol za sodelovanje je vsako leto večje in v Skupini GEN so prepričani, da je tekmovanje Mladi genialci odlična priložnost za povezovanje znanja, novih idej in pridobivanja raznolikih izkušenj. Kviz dijake spodbuja k poglobljenemu proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah in jedrski energiji kot trajnostnem viru.

