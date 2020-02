Novomeški športniki leta: Jorgić, Vovkova in rokometašice

5.2.2020 | 10:40

Najboljše športnice leta 2019 (od leve): Aleksandra Vovk, Živa Falkner in Erin Novak. (Foto: B. Pucelj)

Darka Jorgića na podelitvi ni bilo zadradi drugih obveznosti. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila Marko Kump (levo) in Tilen Ovniček. (Foto: B. Pucelj)

V imenu ŽRK Krka je priznanje za športni kolektiv leta prevzel Franci Bačar. (Foto: B. Pucelj)

Novo mesto - Za najboljša športnika leta 2019 v Mestni občini Novo mesto sta bila na tradicionalni prireditvi Športnik leta razglašena namiznoteniška igralca Krke Darko Jorgić in Aleksandra Vovk, najboljši športni kolektiv v občini pa je ženski rokometni klub Krka.

Ta se lahko pohvali, da so lani njihove kadetinje postale državne prvakinje, članice so bile druge v pokalu Slovenije in tretje v državnem prvenstvu, bronasto medaljo so osvojile tudi mladinke.

Športnik leta Darko Jorgić (NTK Krka) je lani osvojil prvo mesto na evropskem prvenstvu v dvojicah za mlajše člane, peti je bil na evropskem članskem ekipnem prvenstvu, na državnem prvenstvu pa je bil med člani najboljši tako posamezno kot v dvojicah. Na svetovni članski jakostni lestvici je bil najvišje uvrščen na 38. mesto.

Na drugo mesto se je zavihtel Marko Kump iz Kolesarskega kluba Adria Mobil. Lani je sedemkrat zmagal na dirkah mednarodne kolesarske zveze, najboljši je bil tudi na veliki nagradi Adrie Mobila, medtem ko je na cestnem državnem prvenstvu osvojil tretje mesto. V izboru za športnika leta se je na tretje mesto uvrstil atlet Tilen Ovniček (AK Krka), ki se poleg naslovov državnega prvaka v teku na 60 m v dvorani in na 100 m na prostem lahko pohvali še z devetim mestom v teku na 100 m na evropskem prvenstvu v Varaždinu.

Športnica leta Aleksandra Vovk (NTK Krka) je lani zmagala na državnem članskem prvenstvu v dvojicah in mešanih dvojicah, druga pa je bila posamezno. Poleg tega je osvojila prvo mesto na državnem prvenstvu za mlajše članice tako posamezno kot v dvojicah.

Drugo mesto je zasedla teniška igralka Živa Falkner (Teniški klub Otočec), ki je lani osvojila prvo mesto v dvojicah in tretje mesto posamezno na turnirju svetovne mladinske teniške lestvice najvišjega, A-ranga v Južni Afriki, na evropskem teniškem prvenstvu do 18. leta starosti v Švici pa je bila v dvojicah bronasta. Po mnenju strokovne komisije se je na tretje mesto zavihtela rokometašica Erin Novak, kadetska in mladinska reprezentantka ter kapetanka kadetske ekipe Krke, ki je lani osvojila naslov državnih prvakinj.

Na prireditvi Športnik leta so podelili tudi občinska oz. županova priznanja in Bloudkove značke za večletno delo zaslužnim športnim delavcem. Zlato značko sta prejela Vito Gabrič (Društvo športnih pedagogov) in Matjaž Cerkovnik (ŽKK Krka).

Prireditev so popestrili plesni skupini Terpsihora in Hip hop mame, glasbene umetnice Nina Pečar, Lita in Irena Yebuah ter komorna skupina Glasbene šole Marjana Kozine. Prireditev je povezovala Anja Hlača Ferjančič.

Rok Nose

Galerija