Protivlomno steklo zadržalo vlomilca

5.2.2020 | 13:15

Ilustrativna slika

Policisti PU Novo mesto so obravnavali več kaznivih dejanj s področja kriminalitete – poleg grožnje, goljufije in poškodovanja tuje stvari tudi poskus vloma v poslovni prostor. V Metliki je namreč v nočnem času neznani storilec skušal vlomiti v poslovni prostor. Vlomiti je skušal tako, da je s predmetom večkrat udaril po protivlomnem steklu. Pri tem je nastala materialna škoda, v notranjost objekta pa ni vstopil.

Prijeli 13 tujcev

Na območju Šentjerneja so policisti v večernem času prijeli šest državljanov Egipta. Po končanem postopku so bili tujci pripeljani v azilni dom Logatec. Na območju Novega mesta pa so prijeli tri državljane Maroka in štiri državljane Alžirije.

Vrnili Hrvatom

Na PMP Dobova so na vlaku iz Srbije izsledili tujca, ki se je hotel izogniti mejni kontroli. Po končanem postopku so ga predli hrvaškim varnostnim organom.

M. L.-S.