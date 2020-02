Hrvaški Tokić bo prevzel trebanjski Bartog

5.2.2020 | 12:20

Bartogov logistični center v Mirni Peči

Trebnje - Hrvaška družba Tokić se je dogovorila za prevzem slovenskega trgovca z avtomobilskimi deli Bartog iz Trebnjega, poroča Delo. Postopek je trenutno na agenciji za varstvo konkurence.

Bartog, ki je v lasti Jasne Bartolj Kotar in Darije Bartolj Umek, je eno vodilnih podjetij v Sloveniji na področju distribucije avtomobilskih pnevmatik in delov, dodatne opreme, olj, maziv in drugih tekočin. Družba ima 36 poslovalnic po Sloveniji, pod njenim okriljem pa deluje tudi mreža mehaničnih in vulkanizerskih servisov B. H. S. Podjetje je bilo pod imenom Barlog ustanovljeno leta 1989, v letu 2018 pa je imelo 56 milijonov evrov prihodkov in dober milijon čistega dobička. Konec leta 2018 je imelo okoli 150 zaposlenih.

Tudi hrvaška družba Tokić je družinsko podjetje, staro 30 let. V letu 2017 so imela 70 milijonov evrov prihodkov, trenutno imajo kot 110 prodajnih mest na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini in okoli 620 zaposlenih.

B. B.