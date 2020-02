Ali bo okoli 20.000 prebivalcev ostalo brez zdravniške oskrbe?; Bodo lastnika majhnega dela zemljišča razlastili?

5.2.2020 | 18:30

V trebanjskem zdravstvenem domu imajo, podobno kot drugod po državi, težave s pomanjkanjem splošnih zdravnikov. Kot poudarja direktorica doma Vera Rozman, kadrovsko stisko komaj še obvladujejo, in če se stanje ne bo izboljšalo, se lahko celo zruši sistem, kar bi pomenilo, da bi približno 20.000 prebivalcev Mirnske in Temeniške doline ostalo brez zdravnikov družinske medicine. Podrobnosti v sveže tiskanem Dolenjcu.

Most čez Sušico v Dolenjskih Toplicah že dolgo kliče po prenovi, potrebno bi bilo razširiti preozek pločnik za pešce in zamenjati dotrajano ograjo. A se je, lahko rečemo že kar po stari slovenski navadi, zapletlo s pridobivanjem dodatnih površin. Ali bo država zato sprožila postopek razlastitve? Dobili smo vse potrebne odgovore, zato v tiskani izdaji Dolenjskega lista preverite več.

V Sevnici so občinski svetniki na seji govorili tudi o Melaniji Trump. Da je to, da je Sevničanka postala prva dama ZDA, neponovljiv svetovni čudež, so menili. In, da bi jo morali bolj spoštovati. Več v Dolenjskem listu, ki od tu in tam prinaša zgodbe - nekatere žalostne, druge smešne, treje bizarne. A čisto vse so življenjske. Zato preberite, kaj se dogaja v vaši soseski.