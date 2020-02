Uvrščeni v ligo za prvaka

5.2.2020

S tekme (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v zadnjem, 18. krogu rednega dela SKL, doma premagali Rogaško s 70:54 (15:20, 19:7, 23:14, 13:13).

1. SKL, 18. krog, 3.2.

Krka – Rogaška 70:54 (15:20, 19:7, 23:14, 13:13)

Krka: Jančar Jarc 6, Škedelj 4, Pašalić 9, Stipaničev 6, Đapa 5, Fifolt 2, Jošilo 6, Stergar 7, Lapornik 12, Ramljak 9.

Kot so sporočili s KK Krka, so Krkaši tudi tokrat nastopali brez poškodovanih Glenna Coseya in Paola Marinellija. Tekmo so odprli v peterki Muhamed Pašalić, Leon Strgar, Marko Jošilo, Ivan Ramljak in Dalibor Đapa in s trojkama Pašalića in Ramljaka povedli s 6:0. Gostje so vrnili na enak način, po trojki Miličevića pa so ob koncu šeste minute povedli (11:9). Prednost so do začetka 10. minute na +7 (20:13), po desetih minutah pa je bilo 20:15 za Rogaško. Krkaši so na začetku druge četrtine zaigrali agresivneje v obrambi in gostje več kot pet minut niso zadeli. Krkaši so v tem času dosegli 6 točk in prišli do novega vodstva (21:20). Rogaška je nato dosegla štiri zaporedne točke in prišla do zadnjega vodstva na tekmi (24:21), nato pa so Krkaši polčas končali z delnim izidom 13:3 in ob polčasu vodili s 34:27.

Na začetku 23. minute so košarkarji Krke prvič imeli dvomestno prednost (38:28). Sredi tretje četrtine so se gostje približali na pet točk zaostanka (37:42), nato pa je Krkin trener Vladimir Anzulović vzel minuto odmora. Po njej so Krkaši naredili delni izid 15:4 in pred zadnjo četrtino vodili s 57:41. V zadnji četrtini so na obeh straneh dobili priložnost mlajši košarkarji, Krkaši pa so prednost do konca tekme mirno ohranili.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Luka Lapornik 12

Največ skokov: Miha Škedelj 7

Največ asistenc: Muhamed Pašalić 5

Največ pridobljenih žog: Ivan Ramljak in Miha Škedelj 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Muhamed Pašalić 12

Igralec Krke Jakov Stipaničev je po tekmi povedal:

»V prvem polčasu smo bili izenačeni, v tretji četrtini pa smo naredili prednost, tako da smo na koncu priložnost dobili tudi mlajši igralci. Mislim, da smo jo dobro izkoristili in na koncu zasluženo zmagali.« Trener Krke Vladimir Anzulović pa je čestital obema moštvoma za korektno borbo.

Krkaši imajo po rednem delu SKL 13 zmag in 5 porazov in bodo najmanj tretji na lestvici. S tem so se, kot so še sporočili iz novomeškega kluba, uvrstili v Ligo za prvaka, ki se začne v začetku marca.

