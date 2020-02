Recitiranje slovenske poezije

5.2.2020 | 14:35

Nastopajoči (Foto: Knjižnica Črnomelj)

Črnomelj - Večina prireditev v počastitev kulturnega praznika, ki bodo potekale povsod po državi, bo dan ali dva pred praznikom ali na praznični dan, ponekod pa so že bile. Tako so v Knjižnici Črnomelj v počastitev Prešernovega dne že v torek pripravili recitiranje izbrane slovenske poezije.

Prireditev so letos pripravili že sedmič zapored, rdeča nit letošnjega recitiranja pa je bila poezija pesnika, pripovednika, esejista, prevajalca in publicist, urednika pri založbi Nova revija, člana SAZU in prejemnika številnih nagrad – Nika Grafenauerja, ki bo letos praznoval 80. rojstni dan in je skupaj z Otonom Župančičem avtor slikanice Abeceda, na polju in v gozdu.

Kot pravijo v črnomaljski knjižnici, so se priprave na sam dogodek začele že mnogo prej, ko so na spletni strani knjižnice in preko elektronske pošte svojim uporabnikom posredovali povabilo k sodelovanju, da skupaj sooblikujejo prireditev ob kulturnem prazniku. "Povabilu se je odzvalo zelo lepo število nastopajočih, skupaj jih je bilo 31; med njimi so nastopili učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj, učenci OŠ Vinica, dijaki SŠ Črnomelj, varovanci Doma starejših občanov Črnomelj, varovanci Vzgojno delovnega centra Črnomelj in številni posamezniki, ki jim je dragocena lepa beseda napisana v verzih," pravijo.

Prireditve se je udeležil tudi Niko Grafenauer, ki je več kot 80 zbranih v večnamenskem prostoru uvodoma tudi pozdravil. Za glasbeno popestritev sta s svojim nastopom na kitari poskrbeli učenki Glasbene šole Črnomelj.

Knjižnica Črnomelj se vsem nastopajočim in njihovim mentorjem za prijeten večer slovenske poezije zahvaljuje, zahvaljuje pa se tudi gostu večera za pozdravni nagovor in spodbudne besede ter županu in Občini Črnomelj, ki je prireditev sofinancirala.

M. L.-S.