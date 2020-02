Kmalu sistem souporabe električnih avtomobilov

5.2.2020 | 17:00

Novomeški župan Gregor Macedoni in ustanovitelj podjetja Avant Car Matej Čer (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in ustanovitelj podjetja Avant Car Matej Čer sta danes podpisala pismo o nameri za vzpostavitev sistema souporabe električnih avtomobilov v Novem mestu, ki, kot so poudarili, predstavlja nov korak k sodobnim oblikam mobilnosti. S tem bi se razbremenil promet, s čimer bi prispevali tudi k čistejšemu okolju.

Gre za pilotni projekt, ki naj bi ga poskusno uvedli v treh mesecih. V začetku bo izposoja električnih avtomobilov, teh naj bi bilo od 10 do 20, na voljo na parkiriščih pri Kettejevem drevoredu, na Novem trgu in v Trdinovi ulici. Te so že opremljene z električnimi polnilnicami, ki bodo po potrebi v prihodnosti še nadgrajene, ponudbo pa bodo širili glede na odziv ter potrebe občanov in podjetij.

Kot je pojasnil Čer, uporabniki izposojo in plačilo opravijo preko aplikacije, ki si jo naložijo na pametni telefon. »Razpoložljivo vozilo najdejo na aplikaciji in ga rezervirajo. Ko pridejo do njega, ga z aplikacijo odklenejo in se odpeljejo na želeno lokacijo. Vrnejo ga lahko na isto lokacijo ali katero koli drugo, ki je v mreži,« je razložil in dodal, da bo cena tovrstnih prevozov nižja od stroškov, ki ga imajo ljudje z lastnimi vozili in njihovim vzdrževanjem. Pri uporabi se obračunajo minute najema in prevoženi kilometri, enosmerna vožnja od Novega mesta v Ljubljano naj bi denimo stala nekaj več kot 15 evrov, pri čemer pa si, je poudaril, lahko avto deli tudi več oseb.

Župan Macedoni je dejal, da želijo za souporabo električnih vozil navdušiti čim več novomeških podjetij in ostalih občanov, predstavili so ga že podjetnikom v mestnem središču, ker je strošek parkirnih mest največji. Dober zgled pa bodo dali na občinski upravi, kjer bodo začeli uporabljati sistem souporabe električnih vozil, je med drugim dodal.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž.