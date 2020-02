Močan veter podiral drevesa in razkrival strehe

5.2.2020 | 19:30

Foto: arhiv DL

Danes je močan veter tako na Dolenjskem kot Posavju podiral drevesa, pa tudi razkrival strehe. Gasilci so imeli veliko dela.

Tako je ob 10.52 na cesti Novo mesto – Mirna Peč podrto drevo oviralo promet, ki ga je odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Podrto drevo je promet oviralo ob 12.47 tudi v Gorenjih Laknicah. Gasilci PGD Mokronog so drevo razžagali in odstranili.

Ob 15.19 je v Veliki Lahinji v občini Črnomelj močan veter razkril streho stanovanjskega in gospodarskega objekta. Gasilci PGD Butoraj in Dragatuš so nazaj pokrili okoli pet kvadratnih metrov strehe.

Na cesti Rodine—Gradišče v občini Trebnje je malo po 16. uri podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Ponikve so drevo razžagali in odstranili.

Samo nekaj minut kasneje so posredovali tudi gasilci PGD Mirna, ki so odstranili podrto drevo na trim stezi na Mirni.

Kmalu zatem je na cesti Novo mesto—Metlika pri Vahti na osebno vozilo, v katerem sta ostali ujeti osebi, padlo drevo. Gasilci GRC Novo mesto so razžagali in odstranili drevo ter pometli cestišče. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 16.46 je na cesti Mirna—Volčje njive v občini Mirna močan veter podrl drevo na cestišče. Drevo je odstranil dežurni delavec Komunale Trebnje.

Ob 17. uri pa je prav tako v mirnski občini, tokrat v Zabrdju močan veter razkril streho gospodarskega objekta. Gasilci PGD Mirna so razkrito streho dali nazaj

Ob 16.49 se je na Mirnopeški cesti v Novem mestu zaradi vetra podrlo drevo na bivalno barako. Gasilci PGD Kamence so drevo razžagali in odstranili.

Več dreves se je zaradi močnega vetra danes podrlo tudi v občini Sevnica, kjer so jih odstranili dežurni delavci CGP in Komunale, občini Krško, za katere so poskrbeli, dežurni delavci CGP in Kostaka, in občini Brežice, ki so jih odstranili dežurni delavci CGP in KOP.

Veter je tudi razkril streho stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Brežice, ki so streho pokrili.

Gorela suha trava

Ob 17.08 je v Šentjakobu v občini Šentjernej gorela suha trava. Požar so pogasili gasilci PGD Ostrog.

M. Ž.