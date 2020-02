Gasilci kot gozdarji

Močan veter je včeraj nevšečnosti povzročal tudi v poznih popoldanskih in večernih urah, tako kot že prej čez dan.

Ob 20.24 so posredovali gasilci PGD Blanca v naselju Kladje nad Blanco, kjer se je električni drog podrl na drevo, ki je zagorelo. Gasilci so požar pogasili in opravili pregled z termovizijsko kamero.

Ob 18.50 je pri naselju Dolenje Mokro Polje, občina Šentjernej, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo odstranili.

Požar v naravi

Ob 21.22 je v Poganški ulici v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto so ogenj pogasili. Gorelo je na površini enega hektarja.

Dimniški požar

Ob 16.40 so v naselju Koprivnik, občina Kočevje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Koprivnik so na kraju nadzorovali gorenje saj in počakali do prihoda dimnikarja, ki je očistil dimnik.

Težave z vodo ...

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Brezja pri Bojsnem, da bo danes med 7.30 in 14. uro občasno motena dobava vode iz vodohrana Erpič zaradi vzdrževalnih del na glavnem vodovodu.

... in elektriko

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 0:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MAHAROVEC;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985, TP ŠMARJEŠKI OBRH, TP ŽALOVIČE 2015, TP LAKOTE 1/0,4KV;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA-VIDE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu TREBANSKI VRH.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1 na izvodu Romi;

- od 11:00 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI na izvodu Kalčič;

- od 8:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA na izvodu Ogulini.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območjuTP Lamperče izvod zgoraj desno Lamperče med 8. in 14. uro.

