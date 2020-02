Med nagrajenci za najbolj inovativna živila tudi mlin Rangus

6.2.2020 | 10:40

Foto: Mlinarstvo Rangus

Šentjernej - Med dobitniki nagrad za najbolj inovativna živila leta 2020, ki jih podeljuje Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je tudi Mlinarstvo in trgovina Rangus iz Dolenjega Vrhpolja v občini Šentjernej.

Posebnost letošnjega že šestega razpisa za nagrade za inovativnost je bila, kot so zapisali v sporočilu za javnost na kmetijskem ministrstvu, da so bili proizvajalci vnaprej povabljeni k razvoju izdelkov z ajdo. Prav v tej skupini izdelkov pa je nagrado za najbolj inovativno živilo 2020 v skupini testenin prejelo Mlinarstvo Rangus. Prestižno nagrado so prejeli za zlate tatarske bio ajdove valvice.

M. L.-S.