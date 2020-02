Radio Krka išče nove sodelavce

6.2.2020 | 12:40

Novo mesto - Radio Krka išče nov, svež in domač glas Dolenjske Je to vaš glas? Pišite na avdicija@radiokrka.si in pošljite vaš posnetek!

Ker se imajo na Radiu Krka tako zelo fajn, bodo v svojo ekipo sprejeli še nekoga, s katerim bodo skupaj ustvarjali najboljši in najzanimivejši radijski program na Dolenjskem!

Zato vas vabijo, da jim do vključno 29. februarja na mail avdicija@radiokrka.si pošljete svoj CV in kratek posnetek, ki ga lahko preprosto naredite s svojim telefonom. Posnemite kratko vremensko napoved in kako bi nagovorili poslušalce v etru Radia Krka. Veseli pa bodo tudi vašega predstavitvenega videa.

Čisto preprosto je, zato ne odlašajte. Odprite mail in jim pišite na avdicija@radiokrka.si! Ekipa Radia Krka vas že nestrpno pričakuje.

Radio Krka, Foto:Radio Krka

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 44m nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Matej83 Kje je Marjan Novina? Bila je prava popestritev Preglej samo prijavljene komentatorje