Franc Hudoklin stavi na izkušnje in zagnanost

6.2.2020 | 16:25

Franc Hudoklin (SLS) kandidira za župana s podporo DeSUS-a, NSS in še koga.

Na predstavitev volilnega programa sedmi sili so prišli tudi Hudoklinovi podporniki.

Šentjernej - »Sem župan z dolgoletnimi izkušnjami, ki bom brez uvajanja poprijel za delo, prekinil razvojno mrtvilo občine in v najkrajšem času naredil premike na bolje, če mi bo dano, tudi v naslednjem mandatu,« je razloge za kandidaturo na nadomestnih volitvah za župana občine Šentjernej na današnji novinarski konferenci na turistični kmetiji Pr Martinovih dejal Franc Hudoklin (SLS), ki je občino pred leti vodil dve desetletji. Podpirata ga tudi stranki DeSUS in SNS, »ter še mnogo tihih podpornikov«, je dejal Hudoklin.

Hudoklin, ki je zaposlen kot operater na centralni čistilni napravi v Šmalčji vasi, bo kot župan nadaljeval z zastavljenimi cilji in že začete investicije vodil naprej, kot so npr. izgradnja križišča v Dolenjem Maharovcu, plinovoda in vodovoda od Šentjerneja do Dobrave, urejanje sejemskega prostora in rekreacijskega centra.

Med pomembnejšimi naložbami, ki jih želi uresničiti v preostalem dve leti in pol dolgem mandatu, ali tudi dlje, našteva še izgradnjo novega mostu v Mršeči vasi, doma starejših občanov in varovanih stanovanj, novega gasilskega centra v Šentjerneju, reševanje stanovanjske problematike za mlade, prenovo stadiona in tartanske proge. Potrebno je nadaljevati s kanalizacijo v 20 vaseh, ki je še nimajo, poskrbeti za sofinanciranjem malih čistilnih naprav, sprejeti OPN, urediti center občine, lokalne ceste in poti, poskrbeti za energetsko učinkovitost javnih zgradb, prednostno podružnične šole v Orehovici, itd.

»Vsaka vas bo kaj dobila za varnost in boljše počutje,« pravi Hudoklin, ki na razvojnem področju vidi priložnost v razvoju trajnostnega turizma. Za vse si bo prizadeval pridobiti denar od drugod, "predvsem pa bom poslušal ljudi na terenu," pravi Hudoklin, prepričan v zmago.

Besedilo in foto: L. Markelj

