Deklica s piščalko

6.2.2020 | 15:50

Priznanje deklica s piščalko

Kočevje - V dvorani Šeškovega doma v Kočevju, kjer je v takrat imenovanem Sokolskem domu od 1. do 3. oktobra 1943 potekalo zgodovinsko zasedanje zbora odposlancev slovenskega naroda, v spomin na katerega občina Kočevje tudi praznuje svoj praznik, bo danes ob 19. uri potekala osrednja občinska prireditev v počastitev kulturnega praznika Deklica s piščalko.

Na prireditvi bodo podelili že 9. priznanje Deklica s piščalko, ki ga občina Kočevje podeljuje za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture, že desetič zapored pa bodo razglasil tudi novo tematsko kulturno leto na Kočevskem. Za kulturni program je tudi letos poskrbel Marko Glavač, v njegovem okviru pa se bo na odru Šeškovega doma zvrstilo preko 20 domačih in gostujočih kulturnih ustvarjalcev. Del programa bo tudi industrijski robot GP8, skupaj s kreacijo priznanega modnega oblikovalca Petra Movrina.

Do sedaj so priznanja Deklica s piščalko prejeli: prvi leta 2012 posthumno akademski kipar Stane Jarm, sledili pa so: fotograf Klavdij Sluban, etnologinja Marija Makarovič, fotograf in pisec esejev Vito Oražem, pisateljica Lela B. Njatin, pesnik, prevajalec, publicist in univerzitetni profesor Boris A. Novak, zgodovinar Mitja Ferenc in lani akademski slikar in likovni teoretik dr. Milan Butina, ki je priznanje prejel posthumno. Kulturna leta pa so bila: Jarmovo leto 2011, Hufnaglovo 2012, Leto vizij 2013, Kozlerjevo leto 2014, Puntarsko leto 2015, leto Vode in luči 2016, Izziv patenta 1492 2017, Kočevska ogrlica kultur 2018 in lani leto Čebel in medu.

M. L.-S.