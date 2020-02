Delova nesreča: na gradbišču padel z višine

6.2.2020 | 00:50

Po podatkih regijskega centra za obveščanje Brežice je danes ob 16.06 v naselju Žadovinek, občina Krško, delavec na gradbišču padel z višine. Pri padcu se je poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Veter odkril streho

Ob 8.06 je v naselju Kladje nad Blanco, občina Sevnica, močan veter odkril streho na vikend hiši. Posredovali so gasilci PGD Blanca, ki so odkrit del strehe prekrili z nadomestno kritino.

Gorela trava in podrast

Ob 15.30 je v bližini naselja Mali Orehek, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so požar na površini okoli enega hektarja pogasili.

Suha trava in podrast pa je gorela tudi ob 17.05 ob Poganški ulici v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov omejili in nato tudi pogasili.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Mirna Peč, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI OTOVCU na izvodu Jerman.

Nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC, izvod Gradac;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP , BORŠT, izvod 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

