Od včeraj brezplačni prevozi za starejše tudi v Črnomlju

7.2.2020 | 08:10

Črnomelj - Občinam po Sloveniji, ki v okviru različnih projektov in v sodelovanju z različnimi zavodi ali drugimi ponudniki svojim starejšim občanom omogočajo brezplačne prevoze, se je pridružila tudi občina Črnomelj. Od včeraj je namreč na območju občine Črnomelj na voljo storitev brezplačnih prevozov za starejše Senior.

Ključe avtomobila, s katerim bodo izvajali prevoze starejših, je župan občine Črnomelj Andrej Kavšek včeraj uradno predal Domu starejših občanov Črnomelj, ki bo prevoze koordiniral. Kot so sporočili z Občine Črnomelj, je ob uradni predaji avtomobila pred Domom starejših občanov Črnomelj spregovorila direktorica doma Valerija Lekić Poljšak, prisotne pa je nagovoril tudi župan.

Kot pravijo na Občini Črnomelj, ki je lastnik avtomobila, s katerim bodo prevoze izvajali, so do brezplačnega prevoza upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Črnomelj, so starejši od 65 let in samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb, sami pa si prevoza ne morejo zagotoviti. Prevoze takšnih starostnikov bodo opravljali vozniki prostovoljci iz Društva upokojencev Črnomelj, izvajali pa se bodo praviloma le na območju Bele krajine, izjemoma tudi na območju Novega mesta. Prevozi bodo za uporabnike brezplačni, bodo pa ti morali plačati za morebitne parkirnine ali cestnine.

Uporabniki bodo prevoze lahko uporabljali predvsem za obiske zdravnika, lekarne oz. za reševanje zadev pri uradnih organih, v primeru, da bo vozilo prosto, pa se bodo lahko odpravili tudi po nakupih, obiskali pokopališče in podobno.

Prevozi se bodo izvajali od ponedeljka do petka, razen ob praznikih, praviloma v času med 7. in 16. uro, naročilo za prevoz pa je treba koordinatorju prevozov sporočiti najmanj tri delovne dneve pred potrebnim prevozom, med 14. in 20. uro, na telefonsko številko 051-242-585.

Kot projektni partner, še sporočajo s črnomaljske občinske uprave, pri projektu sodeluje tudi Lions klub Podzemelj Bela krajina.

M. L.-S.; Foto Občina Črnomelj