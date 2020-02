Srečanje s podjetniki in z gospodarstveniki

7.2.2020 | 09:30

Prvega srečanja se je udeležilo okoli 20 gospodarstvenikov in podjetnikov. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Mirnopeški župan Andrej Kastelic je na srečanje povabil podjetnike in gospodarstvenike v občini Mirna Peč, ki je, kot je dejal, resda bolj poznana kot kmetijska občina, a je v zadnjem času v vzponu tudi gospodarstvo. Ta gre predvsem na račun Industrijske cone Dolenja vas, ki leži na strateški lokaciji neposredno ob mirnopeškem priključku na avtocesto Ljubljana-Zagreb.

»Zavedamo se, da brez gospodarstva ni razvoja občine v smeri, kot bi si vsi želeli. Trudimo se, da bi kolikor je v naši moči pomagali pri uresničitvi vaših želja,« je med drugim poudaril v nagovoru, v katerem se je ozrl tudi na izpeljane naložbe v preteklih desetih letih.

Da že nekaj let intenzivno delajo v smeri, da pretežno kmetijsko občino naredijo tudi gospodarsko zanimivo, je izpostavil tudi podžupan Damjan Zupančič, ki je zadolžen za področje gospodarstva. »In rezultati temu tudi pritrjujejo. Industrijska in gospodarska cona se lepo popolnjujeta, trenutno se pripravlja nadaljnjih 20 hektarjev izravnave, na razpolago pa je še dodatnih 20,« je dejal in dodal, da ne smejo pozabiti tudi na ostale podjetnike, ki so razpršeni po občini. Tu bo v naslednjih letih velik poudarek predvsem na prenovi in modernizaciji cest, ki so v slabem stanju in so bile v zadnjih letih zaradi ostalih velikih naložb kar zapostavljene.

Zbranim na prvem tovrstnem srečanju v Mirni Peči, ki je bilo v sredo, so predstavili svojo dejavnost in možnosti sodelovanja ter jih povabili k sodelovanju direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič in njegova sodelavka Darja Smiljić ter direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto Emilija Bratož.

Podrobneje o srečanju ter kaj so dejali podjetniki in gospodarstveniki pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Žnidaršič

