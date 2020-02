Kultura nas spodbuja k sožitju

7.2.2020 | 10:30

Župan Andrej Kavšek, Jaka Birkelbach, predsednik Borut Pahor, Nastasja Schweiger in Andrej Kunič (z leve). (foto: M. L.)

Nagovorom in podelitvi priznanj je sledil kulturni spored. (Foto: M. L.)

Prireditev je spremljalo veliko obiskovalcev. (Foto: M. L.)

Črnomelj - Včeraj so se v Črnomlju v telovadnici Osnovne šole Mirana Jarca zbrali na občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, kjer je bil slavnostni govornik predsednik Republike Borut Pahor.

V začetku je zbrane pozdravil črnomaljski župan Andrej Kavšek. Kulturni dom Črnomelj, ki je pomemben v oblikovanju slovenske državnosti, moramo prenoviti in pri tem bo morala pomagati država, je dejal župan.

Kultura je, kot je dejal predsednik Pahor, pomembna v slovenski narodni identiteti. Eden od vidikov tega je, da so ustavo samostojne Slovenije napisali v kulturnih krogih. Živimo živeti v miru, opora pri tem nam je naša kultura, ki po Pahorjevem mnenju stalno kliče k miru in sožitju.

Na prireditvi so podelili priznanja, in sicer Župančičeve diplome. Prejeli so jih Nastasja Schweiger, Jaka Birkelbach in Andrej Kunič.

Obiskovalci so prisluhnili bogatemu kulturnemu sporedu, ki so ga pripravili Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, Glasbena šola Črnomelj in črnomaljska območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti.

M. L.

