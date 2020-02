Pijan vozil prehitro in zapeljal v drevo

7.2.2020 | 11:30

Policisti PU Novo mesto so včeraj obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in eno prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba lahko telesno poškodovana. Nesreča s poškodbo se je primerila na območju Krškega, kjer je voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Pri tem se je lahko telesno poškodoval. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0.83 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Sledi obdolžilni predlog.

Preizkus alkoholiziranosti pa so odredili tudi vozniku na območju Metlike, pri katerem so policisti pri kontroli ugotovili, da kaže očitne znake alkoholiziranosti. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,81 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper voznika je bilo odrejeno pridržanje po 110/2 ZP-1. Sledi obdolžilni predlog.

Poskusil vlomiti v vikend

V Stražnjem vrhu na območju Črnomlja je neznani storilec skušal z naviranjem vrat vlomiti v vikend. Na objektu je nastala materialna škoda.

Prijeli 3 tujce

Policisti so včeraj prijeli tri tujce. V bližini naselja Drašiči v Metliki so v jutranjem času prijeli državljana Alžirije, v popoldanskem času pa so v kraju Žuniči na območju Črnomlja prijeli državljana Alžirije in Maroka.

M. L.-S.