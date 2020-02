Kam z avtom na Grumovi?

7.2.2020 | 12:00

V blokovskem naselju na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu kronično primanjkuje parkirišč. (Foto: L. M.)

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca se je oglasila Novomeščanka, ki opozarja na star, a žal še vedno zelo aktualen problem - pomanjkanje parkirišč v največjem stanovanjskem naselju v Novem mestu, na Ulici Slavka Gruma, kjer stanuje v bloku.

»Parkirišč je absolutno premalo, vsako gospodinjstvo ima že skoraj po dva avtomobila, ljudje parkirajo vsepovsod, kjer pač najdejo malce prostora. Moteče pa je tudi, da na parkiriščih brezbrižno in grdo parkirajo. Na koga se naj obrnemo stanovalci, da bi npr. na parkiriščih zarisali vsaj črte in bi se vozniki držali nekega reda? Kot mi je znano, je lastnik parkirišč mestna občina,« je povedala.

Na Mestni občini Novo mesto odgovarjajo: »Parkirišča ob večstanovanjskih stavbah so funkcionalna zemljišča, ki po zakonu pripadajo etažnim lastnikom, tudi če so zemljiškoknjižno v lasti Mestne občine Novo mesto. Vzdrževanje in ureditev zadostnega števila parkirišč za stanovalce je v pristojnosti etažnih lastnikov, ki jih že od leta 2015 intenzivno pozivamo, da preko svojih upravnikov poskrbijo za ureditev oziroma določitev funkcionalnih zemljišč. Pri tem smo na občini kooperativni, saj je v našem interesu samo pridobitev oziroma ohranitev zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste, pešpoti, igrišča in nekatere javne zelenice. V primeru soglasja vseh etažnih lastnikov se zadeve rešujejo s sklenitvijo uskladitvenih pogodb, sicer se funkcionalna zemljišča določajo v sodnem postopku.«

L. Markelj