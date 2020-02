Častni občan Novega mesta bo ...

7.2.2020 | 12:40

Bojan Kekec, predsednik komisije za priznanja in nagrade

Uroš Lubej je pogrešal obrazložitve o dosežkih kandidatov.

Janez Povh je opozoril, da proti nekaterim kandidatom potekajo sodni postopki.

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki so na včerajšnji seji imenovali letošnje prejemnike občinskih priznanj in nagrad.

Na aprilski slavnostni akademiji ob občinskem prazniku bo najvišje občinsko priznanje - naziv častnega občana - prejel zgodovinar dr. Stane Granda. Granda velja za enega najboljših poznavalcev dogajanja v revolucionarnem letu 1848/49 na slovenskih tleh, veliko pa se je posvečal tudi raziskovanju slovenske socialne in gospodarske zgodovine ter zgodovini Cerkve na Slovenskem. Priznanje bo prejel za svoje življenjsko delo ter za raziskovalne, pedagoške in znanstvene dosežke s področja zgodovine.

Nagradi mestne občine bosta prejela Marta Medle in Gregor Kavčič. Medletova, podjetnica in dolgoletna aktivistka Rdečega križa, bo priznanje prejela za velik prispevek na humanitarnem področju, Kavčič, zdravnik v Splošni bolnišnici Novo mesto, pa za velike uspehe in razvojne dosežke na področju ortopedije.

Trdinovi nagradi, ki jih podeljujejo za dosežke na področju kulture, bosta prejela akademska slikarka in večkrat nagrajena grafičarka Nataša Mirtič ter vsestranski kulturni ustvarjalec in priznan literat Maksimilijan Starc.

Letošnji prejemniki grba mestne občine bodo upokojena medicinska sestra Jožefa Rolih, ki bo priznanje prejela za njeno prostovoljno in humanitarno delo, predvsem na področju izobraževanja bolnikov z diabetesom; Frančiškanski samostan Novo mesto, ki je lani obeležil svojo 550. letnico, bo grb mestne občine dobil za njegov prispevek na duhovnem, izobraževalnem in kulturnem področju; Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, ki je lani praznovala svojo 50-letnico, pa za njene uspehe pri zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov ter za spodbujanje podjetništva.

ZAPLETI Z OBRAZLOŽITVAMI IN DRUGI POMISLEKI

V razpravi je kar nekaj svetnikov opozorilo, da v gradivu o občinskih priznanjih niso dobili nobenih obrazložitev o predlaganih kandidatih. Uroš Lubej (Solidarnost) je celo predlagal, da zaradi tega točko umaknejo z dnevnega reda. Predsednik komisije za priznanje in nagrade Bojan Kekec (SDS) je povedal, da obrazložitev svetnikom niso poslali zaradi varovanja osebnih podatkov, sicer pa da tako počnejo že zadnjih pet let oz. odkar je on predsednik komisije.

Da temu ni čisto tako - obrazložitve so bile predlogom priložene še leta 2017 -, je hitro ugotovil Janez Povh (LGM), ki je bil tudi eden od tistih svetnikov, ki so imeli pomisleke pri podelitvi nagrade mestne občine Gregorju Kavčiču. V njegove strokovne dosežke sicer ni dvomil nihče, so pa opozorili, da je Kavčič eden od obtožencev, proti katerim na okrožnem sodišču v Ljubljani poteka sojenje zaradi očitkov korupcije v zdravstvu.

Povh je tudi opozoril, da je občinski pred leti v podobni situaciji ravnal drugače. Spomnimo, leta 2015 sta se v kriminalistični preiskavi zaradi suma oškodovanja upnikov in pod plazom očitkov zaradi visokih honorarjev znašla direktorica Adrie Mobil Sonja Gole in direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David. Takrat je občinski svet na predlog komisije za nagrade in priznanja preklicali že sprejet sklep o podelitvi grbov mestne občine Adrii Mobil in Šolskemu center. Komisijo za nagrade in priznanja je takrat prav tako vodil Bojan Kekec.

Na te pomisleke je Kekec ogovoril, da je Kavčič s svojimi dosežki Splošno bolnišnico Novo mesto postavil na zemljevid Slovenije in Evrope, sicer pa da gre pri očitkih o korupciji za stare zadeve, ki lahko tudi zastarajo. »Sploh pa je najbolj nepošteno, da za korupcijo v zdravstvu krivimo zdravnike. Kriv je sistem,« je prepričan Kekec.

Za Kavčiča sta se med drugim zavzela tudi Adolf Zupan (DeSUS) in Mira Retelj (ZZD), svetniki pa so ga na koncu tudi potrdili, se jih je pa kar nekaj glasovanja vzdržalo, trije pa so bili celo poti. Dva sta bila tudi proti imenovanju Staneta Grande za častnega občana, drugi predlogi so bili sprejeti soglasno.

Besedilo in fotografije: B. Blaić