Samo včeraj prijeli 8 tujcev

7.2.2020

Ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj, okoli 23.30 ure so policisti v Sodražici kontrolirali osebno vozilo, v katerem so bile štiri osebe. V postopku so ugotovili, da sta 24-letni voznik, državljan Srbije, in 19-letni slovenski državljan v vozilu prevažala dva državljana Egipta, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Oba osumljena so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Kot so sporočili s PU Ljubljana, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, postopki s tujcema pa še potekajo.

Poleg obeh Egipčanov so policisti PU Ljubljana med opravljanjem nalog varovanja državne meje od včeraj zgodaj zjutraj pa do danes do 6. ure na območju Sodražice, Rakitnice, Šmarja-Sap in Ljubljane izsledili in prijeli še šest tujcev, Iraka, Maroka, Alžirije in Jemna, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. L.-S.