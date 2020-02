Zaradi kulture smo obstali in preživeli

7.2.2020 | 13:50

Znova so pripravili bogat kulturni program.

Slavnostni govornik na letošnji medobčinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku je bil Maks Franc Kurent, predsednik Kulturnega društva Mavrica Šentrupert.

Mokronog - »Kultura je čisto veselje, plemenitost duha, dobrota srca, smisel življenja. Zaradi kulture smo obstali in zaradi kulture smo preživeli. Ohranili smo svoj jezik, svojo identiteto, svoj prostor pod soncem,« je med drugim na sinočnji medobčinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku dejal letošnji slavnostni govornik Maks Franc Kurent, predsednik Kulturnega društva Mavrica Šentrupert, so sporočili iz trebanjske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD).

Pomemben del kulture je tudi ljudska pesem, ki jo med drugim izvajajo tudi Vaški pevci Šentrupert, katerih vodja je Kurent. »Preprosto povedano, naše petje pomeni zdravilo za človeško dušo in ranjeno naravo. Pesem je sooblikovala naša življenja, zato zveni pristno in se dotakne srca naših poslušalcev. Vedno znova nas navdihuje in v nas prebuja naravnanost za dobro in slovenstvo,« je povedal o pomenu ljudskega petja in dodal, da kultura seveda ni samo pesem in petje, ampak tudi vse ostalo ustvarjanje na področju kulture in vsak ustvarjalec prispeva svoj kamenček v mozaik kulturnega življenja.

Na sinočnji proslavi občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje, poimenovani Prijatlji, ki jo pripravlja trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), so tudi izpostavili lanske presežke ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju štirih občin Mirnske in Temeniške doline.

Prireditev je potekala v Mokronogu, zato je ob tej priložnosti zbrane nagovoril domači župan Anton Maver. Obiskovalce so sicer uvodoma tradicionalno pozdravili člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje pod vodstvom dirigenta Primoža Kravcarja in Trebanjske mažorete (sekcija Senior), ki so jih na nastop pripravili trenerki Špela Strmec in Špela Doles. Na osrednji medobčinski slovesnosti pa so se predstavili tudi učenci mokronoške osnovne šole z odlomkom iz predstave Kulturna okrepčevalnica, ki so jo pripravili za septembrsko zaključno prireditev projekta Kulturna šola.Na nastop jih je pripravila mentorica Polonca Bartolj, ki je tudi avtorica predstave, so še sporočili iz trebanjske izpostave JSKD.

»Poseben glasbeno-besedni šopek pa so sooblikovali Godalno komorni sestav Glasbene šole Trebnje, ki ga vodi Ana Avšič, in Godalni orkester Glasbene šole Trebnje, ki bo letos praznoval 20-letnico svojega delovanja, vodi ga Marko Fabiani. Izbrane odlomke literarni del Ivana Cankarja, Josipa Murna, Lili Novy, Gregorja Strniše, Jožeta Udoviča in Cirila Zlobca pa je v glasbeni izbor nanizala Kristina Gregorič. Osrednjo medobčinsko prireditev je vodila Petra Krnc Laznik,« so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N. foto: Alenka Stražišar Lamovšek

