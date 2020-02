Opravili kar 244 posegov

7.2.2020 | 15:40

Novo mesto



Na Mestni občini Novo mesto so zadovoljni z rezultati akcije sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk. Občina je k akciji pristopila oktobra lani z namenom, da bi zmanjšali možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi, poškodbe in infekcije, pa tudi potepanja mačk in s tem povezanih prometnih nesreč, predvsem pa, da bi prispevali k skrbnemu nadzoru števila mačjih mladičev.

Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, je bilo v akciji opravljenih skupno 244 posegov. Občina je sofinancirala polovico vrednosti posega, zaradi velikega zanimanja občanov v času trajanja akcije pa je tudi povečala za to namenjena sredstva.

Novomeška občina sicer vse leto skrbi tudi za zapuščene živali s financiranjem delovanja novomeškega zavetišča.

M. L.-S.