Montim so kljub visokem dolgu izbrisali

7.2.2020 | 14:50

Janez, Zlata in Miha Piletič krivde za oškodovanje upnikov ne priznavajo. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je januarja začelo sojenje nekdanjima zakoncema Zlati in Janezu Piletiču ter njunemu sinu Mihi Piletiču, ki jih obtožnica bremeni storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Višji državni tožilec Srečko Hočevar je v primeru priznanja krivde trojici ponudil enoletne pogojne zaporne kazni v preizkusni dobi treh let, česar pa ti na predobravnavnem naroku niso sprejeli.

Tožilstvo Zlati in Mihi Piletiču očita, da sta na začetku leta 2013, ko so na podjetje Montim, katerega ustanovitelja sta bila, začeli pritiskati upniki, svoje ustanovne deleže prenesla na Janeza Piletiča. Ta je nato prek skrbnika Andreja Puclja Montim preimenoval v Panto, njegov sedež pa prenesel iz Dolenje Stare vasi v naselje Vrbljene v občini Ig.

Hkrati s tem, nadaljuje tožilstvo, je podjetje začelo prenašati svoje posle na družbo Montim storitve, ki jo je že sredi leta 2012 ustanovila Andreja Potočar – ta je na spletni strani podjetja danes navedena kot računovodkinja podjetja. V tej novi družbi se je takoj po ustanovitvi zaposlil Miha Piletič, ki je nato januarja 2013, tik pred prenosom lastništva Montima na očeta, postal tudi njen direktor. Na dan, ko je Miha Piletič postal direktor družbe Montim storitve, je bil njen sedež prenesen na naslov v Dolenji Stari vasi, na katerem je imela do maja 2013 sedež tudi družba Montim. Tožilstvo Piletičem očita, da so vse to storili zato, da upniki družbe Montim ne bi bili poplačani.

Nekaj dni po tistem, ko je družba Montim oz. Panto svoj sedež prenesla v Vrbljene – na tem naslovu stoji družinska hiša – je namreč solastnica te hiše na registrskem sodišču vložila zahtevo za izbris družbe, saj ta na tem naslovu ni poslovala. Montim oz. Panto je temu nasprotoval, češ da ima za prenos družbe na ta naslov soglasje drugega solastnika, a je sodišče konec leta 2013 sprejelo sklep, v katerem je ugotovilo, da so pogoji za izbris podani, in podjetje je bilo leta 2015 tudi dokončno izbrisano.

Sklep o izbrisu podjetja, ki je za sabo pustilo več kot milijon evrov neporavnanih obveznosti, so želeli nekateri upniki preprečiti. Med njimi je bil tudi trebanjski Trimo, ki od trojice obtoženih zdaj v premoženjsko-pravnem zahtevku terja plačilo 422.000 evrov in pripadajoče zamudne obresti.

Trimo in Montim sta namreč leta 2009 sklenila pogodbo o prenosu znanja in licenc za proizvodnjo in trženje strešne kritine Trimoform. Posel je bil vreden dober milijon evrov, Montim pa je za poplačilo licence in prenos zalog najel več bančnih posojil v skupnem znesku 650.000 evrov. Za neporavnane obveznosti sta Trimo in Montim leta 2012 sklenila sodno poravnavo, in sicer da bo Montim Trimu obveznosti poravnaval z opravljanjem storitev, a Montim prav veliko terjatev na ta način ni poplačal, saj naj bi pošiljal neprimerno visoke ponudbe ali pa se izgovarjal, da nima razpoložljivih kapacitet. Tožilstvo ocenjuje, da se je Montim kompenzacijam izogibal namerno.

Ne glede na razplet sojenja bodo imeli upniki nekdanjega Montima precej težav s poplačilom terjatev, saj so vsi trije obtoženci na sodišču navedli, da nimajo premoženja in da prejemajo le minimalne dohodke.

Družba Montim storitve medtem še vedno posluje, in to uspešno. Sedež ima na Jesenicah na Dolenjskem, v Ajpesu pa sta kot pooblaščeni osebi navedena direktor Darko Leskovec in prokuristka Andreja Potočar. Po podatkih spletne strani podjetja Miha Piletič v njem dela kot komercialist.

Sojenje se bo nadaljevalo z glavno obravnavo.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 23. januarja 2020.

Boris Blaić