Nova stanovanja na Mirni in v Zapužah

7.2.2020 | 18:00

Na občini so zadovoljni, da so na območju zazidalnega kompleksa Roje IV na Mirni prodali že večino parcel v njihovi lasti. Na nekaterih so že zgradili nove stanovanjske objekte. (Foto: R. N.)

Mirna - Po podatkih Statističnega urada Slovenije je imela občina Mirna lani nekaj več kot 2600 prebivalcev, a v naslednjih letih bi se ta številka lahko precej zvišala. Na Mirni se namreč obeta gradnja novih hiš in dveh stanovanjskih blokov, v pripravi pa je tudi občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Zapuže.

Gre za približno tri hektarje veliko območje, na katerem je predvidenih 27 novih stanovanjskih objektov. Zemljišča so v lasti dveh zasebnikov in Kmetijske zadruge Trebnje, ki je v imenu vseh na občino naslovila pobudo za izdelavo prostorskega dokumenta. Kot pojasnjuje Štefan Velečič z občinske uprave, bodo stroške izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta nosili zainteresirani investitorji, občina samo pelje postopek v skladu z zakonodajo. »Na tistem območju je že po občinskem prostorskem načrtu predvidena gradnja novih stanovanjskih objektov, a ker je predvidena ureditev večjega stanovanjskega naselja, je treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt,« še dodaja Velečič.

Z namero investitorjev so se na zadnji seji seznanili občinski svetniki, občina pa je nato na svoji spletni strani objavila poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskega dokumenta za novo stanovanjsko sosesko Zapuže. Rok za oddajo pripomb se je iztekel 15. januarja, in kot pravijo na občini, so prejeli nekaj pobud oz. predlogov. »Enega je podala tudi občina, in sicer naj cesta, ki bo potekala skozi sosesko, služi kot dostop do novih stanovanj, ne pa kot obvoznica za Zapuže,« pove Velečič. Zdaj bodo svoje mnenje podali tudi nosilci urejanja okolja, sledila bo javna razprava, na koncu pa bo imel zadnjo besedo občinski svet. Če bo šlo vse brez zapletov, bi lahko dokument sprejeli do konca letošnjega leta, je optimističen Velečič.

Zemljišča v novi stanovanjski soseski Zapuže bodo velika od 650 do 1.000 kvadratnih metrov, treba pa bo urediti tudi osnovno infrastrukturo, torej vodovod, kanalizacijo, elektriko, optiko, ceste in drugo. Obstajata dve možnosti – ali se tega loti občina sama ali pa se po Zakonu o prostorskem načrtovanju dogovori z lastniki zemljišč, da jo zgradijo oni, pri tem občina prispeva vso potrebno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in nadzor. Po gradnji ta preide v last občine, vložek lastnikov bi potem upoštevali pri obračunu komunalnega prispevka, ko bi dali vlogo zanj. Za občino bi gradnja komunalne infrastrukture pomenila ogromen finančni zalogaj, Velečič ocenjuje, da bi jo to stalo približno 600.000 evrov, zato bi bilo dobrodošlo, če bi investitorji sami poskrbeli zanjo.

V preteklosti je bilo večkrat slišati, kako bi mladi radi ostali na Mirni, vendar zaradi pomanjkanja zazidljivih parcel in stanovanj odhajajo drugam. A razmere so se izboljšale. Na občini so zadovoljni, da so na območju zazidalnega kompleksa Roje IV prodali večino parcel v njihovi lasti. »Dve manjši parceli sta še na voljo, zanju je tudi že zanimanje. Na voljo sta še dve večji parceli, ki imata trenutno mešano lastnino, zato poteka postopek komasacije. Če bo ta ugodno rešen, bo tudi možnost prodaje enega zemljišča občine, če se bo tudi zasebnik tako odločil, pa ne vemo,« pravi direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec.

Na Mirni, in sicer pod bloki 10, 12 in 14 na Sokolski ulici, kjer so imeli nekateri stanovalci vrsto let svoje vrtičke, sta predvidena tudi dva nova stanovanjska bloka, v katerih bo skupaj 46 dvo- ali trosobnih stanovanj. Na predstavitvi projekta lani oktobra je Janez Prosenik iz podjetja Japi Inženiring, ki načrtuje investicijo, dejal, da bodo začeli graditi v prvih pomladnih mesecih, gradnja pa bo trajala leto dni. Z vsemi temi nepremičninami si želijo zadržati mlade in obenem pritegniti tiste, ki bi se preselili k njim, pravi župan Dušan Skerbiš, ki se zaveda, da to pomeni tudi več otrok v vrtcu in šoli, zato temu posvečajo posebno pozornost. Občina je lani s podjetjem Bartog podpisala pismo o nameri za nakup zemljišča in stavbe nekdanjega Preventa, v kateri bodo uredili osemoddelčni vrtec s knjižnico in glasbeno šolo.

Članek je bil objavljen 30. januarja v Dolenjskem listu.

R. N.