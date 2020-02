Obakrat trčili osebni vozili

7.2.2020 | 19:15

Danes ob 6.11 sta na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčili dve osebni vozili. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ju oskrbeli na kraju nesreče in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali policiji in reševalcem, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Ob 14.21 sta med Lokvami in Črnomljem trčili dve osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju nesreče oskrbeli dve poškodovani osebi in eno odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom rešili iz vozila eno osebo, poškodovani osebi prenesli do reševalnega vozila in nudili pomoč pri oskrbi ter posuli razlite motorne tekočine, so še zapisali v sporočilu za javnost.

