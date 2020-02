V Termah Čatež gorel večji objekt

8.2.2020 | 07:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ponoči ob 2.59 je v Termah Čatež, občina Brežice zagorel večji objekt dimenzij 75 x 10 metrov. Posredovali so gasilci petnajstih društev Gasilske zveze Brežice, ki so požar pogasili. Zaradi suma prisotnosti nevarnih snovi so bili prisotni gasilci PGE Krško. Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice, ki so dve osebe, ki sta se nadihali dima, oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice. Objekt je poškodovan. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Obrežje, Sobenja vas, Cerina, Kapele in Brežice.

Prekuhavanje vode ni več potrebno

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Mirna Peč, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

L. M.