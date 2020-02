V Termah Čatež ponoči zgorel gostinski objekt

8.2.2020 | 07:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ponoči ob 2.59 je v Termah Čatež v občini Brežice zagorel večji objekt dimenzij 75 x 10 metrov. Posredovali so gasilci petnajstih društev Gasilske zveze Brežice, ki so požar pogasili. Zaradi suma prisotnosti nevarnih snovi so bili prisotni gasilci PGE Krško. Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice, ki so dve osebe, ki sta se nadihali dima, oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice. Objekt je poškodovan. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Obrežje, Sobenja vas, Cerina, Kapele in Brežice.

dodano ob 10. uri

Po navedbah portala Eposavje je zgorel gostinski objekt Pub Cabana Cafe med drsališčem in Zimsko termalno riviero.