Dolenjec Rok Biček nagrajenec Prešernovega sklada

8.2.2020 | 08:30

Rok Biček je pred nekaj leti nagovoril Šentjernejčane ob slovenskem kulturnem prazniku. (Foto: L. M., arhiv DL)

Novo mesto, Ljubljana - Veliko pozornosti je v teh dneh namenjene dobitnikom Prešernovih nagrad, najvišjih državnih priznanj za dosežke v umetnosti, ki so jih podelili sinoči na prireditvi v Cankarjevem domu.

Najvišja slovenska priznanja v kulturi so podelili v petek zvečer na državni proslavi v Cankarjevem domu. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela fotograf Stojan Kerbler ter koreograf in baletni plesalec Milko Šparemblek. Nagrade Prešernovega sklada pa so prejeli oblikovalec Nejc Prah, igralka Nina Ivanišin, glasbenik Luka Juhart, prevajalka Suzana Koncut in kostumograf Alan Hranitelj in režiser Rok Biček, ki prihaja z našega konca.

Režiser, scenarist in filmski producent Rok Biček je Novomeščan, ki je diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani iz filmske in televizijske režije.

Nagrado Prešernovega sklada je prejel za dokumentarni film Družina (2017), ki ga je deset let snemal v okolici Novega mesta pri družini Rajk in zanj med drugim prejel tudi glavno nagrado na Tednu kritike v Locarnu. Pred tem je domačo in evropsko javnost navdušil z igranim celovečernim prvencem Razredni sovražnik (2013), ki ga je posnel po resničnih dogodkih na novomeški gimnaziji.

Biček se v zadnjih letih ukvarja tudi s filmsko produkcijo – ustanovil je produkcijsko hišo Cvinger s podružnico na Dunaju, ki je v koprodukcijski vlogi podpisana pod filme več ustvarjalcev nove generacije. Poleg njegovih so to še filmi Darka Štanteta, Sare Kern, Olma Omerzuja, Maje Prelog in Luna Sevnika. Trenutno živi v Zagrebu, kjer pripravlja svoj tretji celovečerni film, adaptacijo romana Črna mati zemla Kristiana Novaka.

L. M.