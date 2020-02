Vsaj nekoliko omili prostorsko stisko

8.2.2020 | 09:20

Direktorica knjižnice v Trebnjem Tanja Cuder v prenovljenem oddelku za najmlajše.

Tanja Cuder in Dejan Smuk na včerajšnji novinarski konferenci

Pred knjižnico so uredili tudi sodoben kulturni park, ki ga krasijo skulpture iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

Trebnje - V Trebnjem se soočajo s precejšnjo prostorsko stisko tamkajšnje osnoven šole, premalo prostorov za izvajanje vseh svojih dejavnosti pa ima tudi Knjižnica Pavla Golia Trebnje. A kot pravi direktorica knjižnice Tanja Cuder, so po lanski preureditvi, s katero so dobili 80 kvadratnih metrov dodatnih prostorov, vsaj nekoliko omilili perečo stisko.

»Pokali smo po šivih. Stiskali smo gradivo na policah, zmanjkovalo je prostora za vse dejavnosti knjižnice, nismo mogli izvajati kvalitetnih dogodkov, v knjižnico smo lahko povabili največ 20 otrok,« je težave orisala Cudrova. Rešitev so našli tako, da so preselili prostore upravne in strokovnih služb na novo lokacijo, in sicer Goliev trg 11, arhiv pa na Goliev trg 1.

Izpraznjene prostore so temeljito prenovili, preplastili so tla, zamenjali luči, uredili napeljavo IKT sistema in elektrike, postavili nove knjižne police in ostalo opremo za postavitev gradiva. Svetlejšo in prijaznejšo podobo je dobil oddelek za odrasle, bolj odprt in zračen je tudi oddelek za najmlajše. Nekdanjo direktoričino pisarno so preuredili v Golievo spominsko sobo, odprli pa so tudi nov prehod. Sredstva za prenovo v višini 36 tisoč evrov je zagotovila trebanjska občina, ki je je prisluhnila prostorski stiski knjižnice.

»Seveda je ta rešitev kratkotrajna, saj je prostora za knjižnično dejavnost v Trebnjem premalo. Knjižnica bi morala imeti po standardih približno 1.500 kvadratnih metrov površine, danes pa se gradivo in zaposleni stiskamo na treh lokacijah na skupaj borih 545 kvadratnih metrov, torej nekaj več kot tretjina standarda. Mesto Trebnje nujno potrebuje nove knjižnične prostore,« meni direktorica.

DNEVNA SOBA S TERASO

V trebanjski knjižnici so veseli tudi novega kulturnega parka pred njihovimi vrati, ki ga bodo danes tudi uradno predali namenu. »Dnevna soba se nam je razširila v teraso,« se je slikovito izrazila Cudrova. Knjižnica bo številne prireditve, za katere imajo premalo prostora, sedaj lahko ob lepem vremenu izvajali na prostem. »Toplo pozdravljamo to pridobitev. Vidimo povezavo z bralno kulturo, likovno in glasbeno umetnostjo,« je še dodala.

Krajevna skupnost Trebnje se je namreč lani skupaj z občino lotila tako imenovanega projekta Forma viva. Kjer je bil prej travnik pred knjižnico, so uredili tlakovano prireditveno ploščad s pokritim prireditvenim odrom in klopmi. Prostor bogati tudi devet skulptur iz zbirke oziroma depojev bližnje Galerije likovnih samorastnikov. Naložba je bila vredna nekaj manj kot 115 tisoč evrov, od tega so dobrih 45 tisočakov dobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalo so pokrili Občina Trebnje, CIK Trebnje, Simuteh in Drot.

»Za novi parki si želimo, da postane zbirališče naših krajanov, ki si želijo miren kotiček v samem osrčju našega mesta in tudi tistim, ki si želijo kulturnih prireditev, kot so recitali, literarni večeri, slikarske kolonije, nastopi zborov, glasbene šole itd. Park stoji v idiličnem, naravnem okolju, obkrožen z brezami in skulpturami likovnih samorastnikov in tako dviguje kakovost prostora v osrčju mesta, hkrati pa prispeva k oživitvi mestnega jedra z možnostmi, ki jih novozgrajena ploščad z odrom omogoča,« pravi predsednik Krajevne skupnosti Trebnje Dejan Smuk.

Letos ali prihodnje leto načrtujejo širitev parka proti zahodu, tam naj bi postavili še približno 15 skulptur omenjene galerije.

Besedilo in fotografije: R. Nose

